Die Favoriten (Auswahl): EUROPA

*Pietro Parolin (Italien), 70, Staatssekretär im Vatikan

*Pierbattista Pizzaballa (Italien), 60, Lateinischer Patriarch von Jerusalem, als Vermittler im "Minenfeld Nahost" geschätzt

*Matteo Maria Zuppi (Italien), 69, Erzbischof von Bologna

Sonderbeauftragter von Papst Franziskus für die Ukraine, beliebt wegen seines Einsatzes für Bedürftige, engagiert sich auch dafür, Migranten und homosexuelle Katholiken in der Kirche willkommen zu heißen.

*Jean-Marc Aveline (Frankreich), 66, Erzbischof von Marseille

In Algerien geboren, enger Freund von Papst Franziskus, engagiert für den Dialog zwischen den Religionen und Kulturen sowie für den Schutz von Migranten

*Jean-Claude Hollerich, 66, Erzbischof von Luxemburg

Jesuit wie Franziskus, Spezialist für europäisch-asiatische Kulturbeziehungen und deutsche Literatur, dogmenfest, dennoch für eine Kirche, die sich gesellschaftlichen Veränderungen anpasst

*Peter Erdö, (Ungarn), 72, mit liberalem Kurs von Franziskus oft nicht einverstanden, lange Präsident der europäischen Bischofskonferenz und international gut vernetzt, Stimme der Konservativen





ASIEN

*Luis Antonio Tagle (Philippinen), 67, emeritierter Erzbischof von Manila, gilt als charismatisch, eloquent und gemäßigt, kritisierte die Kirche für Umgang mit sexuellem Missbrauch von Minderjährigen, kennt sich auch innerhalb der römischen Kurie aus, leitet die Vatikan-Abteilung für die Verbreitung des katholischen Glaubens in der Welt, musste allerdings wegen Unregelmäßigkeiten bei der weltweiten Dachorganisation der Caritasverbände seinen Hut als Präsident nehmen



AFRIKA

* Fridolin Ambongo Besungu (Demokratische Republik Kongo), 65, Erzbischof von Kinshasa, einziger Vertreter aus Afrika im Kardinalsrat von Papst Franziskus, im Umgang mit Homosexuellen allerdings im offenen Konflikt mit ihm, trat auf gegen Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare wie die Mehrheit der afrikanischen Bischöfe, tritt selbstbewusst auf, scheut nicht die Auseinandersetzung mit den politischen Eliten seines Heimatlandes



AMERIKA

*Robert Francis Prevost (Vereinigte Staaten), 69, emeritierter Erzbischof von Chiclayo, Präfekt des mächtigen Dikasteriums, das den Papst bei der Ernennung neuer Bischöfe berät, jahrelang als Missionar in Peru, Präsident der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika



Quelle: AFP, epd