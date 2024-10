Neben der Legende von den schnatternden Gänsen, die Martin in seinem Versteck verrieten, gibt es noch einen anderen nahe liegenden Grund dafür, das Federvieh am Martinstag als Festmahl zu verspeisen: Der Martinstag war während vergangener Jahrhunderte besonders auf dem Land von Bedeutung. Die Ernte war eingebracht, der Wein gekeltert und die Knechte und Mägde bekamen ihren Lohn. Das Wirtschaftsjahr war abgeschlossen. Das bedeutete aber auch, dass Pacht und Zinsen fällig waren. Diese Abgaben wurden von den Bauern zum Teil in Naturalien bezahlt, auch in Gänsen.

Außerdem beginnt mit dem 11. November die vorweihnachtliche Fastenzeit. Der Beginn des Karnevals ist daher ursprünglich nicht aus der Zahlenkombination 11.11. zu erklären, sondern bezieht sich auf den Übergang zum Fasten. Davor wurde verzehrt, was dem Fastengebot unterlag, auch die übers Jahr gemästeten Gänse. Das gleiche gilt für den ersten Wein eines Jahrgangs, die sogenannte Martinsminne, der in der Regel um den Gedenktag herum fertig wurde.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Matthias Bein

Die Laternenumzüge haben ihr Vorbild in der liturgischen Lichterprozession ("Luccernarium", d.h. die Zeit des Lampen Anzündens) während der ersten Vesper am Vorabend eines hohen Feiertages. Zur Überlieferung, dass eine Lichterprozession Martins letzten Weg zur Beisetzung am 11. November begleitete, kommt die Leseordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder im Ablauf des Kirchenjahrs. Für den 11. November heißt es darin, dass der Glaube nicht versteckt, sondern wie ein helles Licht in die Welt getragen und "nicht unter den Scheffel gestellt" werden soll. Da Luther die Perikopenordnung, also die Leseordnung beibehielt, bestanden das Martinbrauchtums mitsamt den Lichterumzügen auch nach der Reformation fort. Und so gibt es sowohl in katholischen wie evangelischen Gemeinden St.-Martins-Umzüge mit Lichtern und Lampions.

Auch spätherbstliche Licht- und Feuerbräuche spielen hinein: Kinder bastelten sich traditionell Fackeln aus Stroh und Laternen aus ausgehöhlten Rüben, mit denen sie umher zogen. Die Martinsumzüge mit St. Martin zu Pferd bürgerten um die die Wende des 19./20. Jahrhunderts ein. Bildrechte: picture-alliance/ dpa | Martin Schutt