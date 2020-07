31.07. bis 03.08.2020 Höchster Festtag des Islam - Was das Opferfest bedeutet

Es ist die Geschichte von Abraham, der seinen Sohn opfern soll: Gott will so testen, ob Abraham ihm wirklich treu ist. Es gibt ein versöhnliches Ende. Gott hindert Abraham in letzter Sekunde daran, seinen Sohn zu töten. Abraham ist so dankbar und erleichtert, dass er Gott ein Tier opfert. Das islamische Opferfest gilt als das höchste islamische Fest. Es ist Höhepunkt der traditionellen Pilgerfahrt nach Mekka, der Hadsch, die in diesem Jahr unter strengen Auflagen stattfindet.