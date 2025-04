Noch keine Infos über Fußwaschung und Osternacht

Keine Informationen gab es seitens des Vatikans bisher über den Brauch der Fußwaschung an Gründonnerstag. In den vergangenen Jahren hatte Franziskus an diesem Tag Menschen in einem römischen Gefängnis oder in sozialen Einrichtungen die Füße gewaschen, in Erinnerung an das Letzte Abendmahl, bei dem Jesus den Jüngern die Füße wusch.

Auch darüber, wer die Feier der Osternacht am Karsamstag im Petersdom sowie die Messe am Ostersonntag auf dem Petersplatz mit dem anschließenden Segen "Urbi et orbi" leiten wird, gibt es vorerst noch keine Informationen. Diese will der Vatikan am Freitag mitteilen. Erneut hieß es, die Teilnahme des 88-jährigen Franziskus hänge auch vom Wetter ab.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Vatican Media | Vatican Media via AP

Langsame Genesung nach Klinikaufenthalt