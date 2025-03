In der Bibel finden sich in den vier Evangelien die Abläufe und Ereignisse der Geschehnisse in den Passionsgeschichten wieder. Der so genannte "Kreuzweg" schildert die Stationen:



1. Jesus wird zum Tode verurteilt

2. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern

3. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz

4. Jesus begegnet seiner Mutter

5. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen

6. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch

7. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz

8. Jesus begegnet den weinenden Frauen

9. Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz

10. Jesus wird seiner Kleider beraubt

11. Jesus wird ans Kreuz genagelt

12. Jesus stirbt am Kreuz

13. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt

14. Der Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt.

Der Karsamstag oder auch Ostersamstag bzw. Ostersonnabend ist der erste Tag nach dem Tod Jesu - es ist auch der jüdische Ruhetag, der Schabbat. Er setzt schon mit Einbruch der Nacht am Freitag ein und dauert bis zum Sonnenuntergang am Samstag. An diesem Tag dürfen Jüdinnen und Juden nicht arbeiten. Jesus Leichnam wurde der Überlieferung nach deshalb noch am Freitagabend beerdigt.





Erst in der Nacht zum ersten Ostertag, dem Ostersonntag, sogar in der Frühe des Ostermorgens, also nach dem Schabbat, kommen Christen zur Feier der Auferstehung zusammen, verbunden mit der Weihe des Osterwassers, des Osterfeuers und der Osterkerze.

Der Ostersonntag (20.04.2025) ist für Katholiken der wichtigste Tag der Osterfeiertage. An diesem Tag freut sich die christliche Gemeinschaft über die Auferstehung Jesu. Sie ist das Fundament des christlichen Glaubens. Die Liturgie (röm.-kath./orthodox) besteht aus vier Teilen: Lichtfeier, Wortgottesdienst, Tauffeier und Eucharistiefeier.

