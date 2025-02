Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Andrew Medichini

Dokumentation 10 Jahre Papst Franziskus – ein Jesuit auf dem Thron Petri

Hauptinhalt

24. Februar 2025, 14:00 Uhr

Als Anwalt von Menschen am Rande, als Friedensdiplomat und Mahner für soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz hat sich Papst Franziskus immer wieder eingemischt. Vor zehn Jahren, am 13. März 2013, wurde er in sein Amt gewählt. Seither hat er ein neues Denken ins Zentrum der katholischen Kirche gebracht. Zugleich sitzt mit Franziskus erstmals ein Jesuit auf dem Heiligen Stuhl. Was das für sein Denken bedeutet, ergründen zwei Dokumentationen, sie porträtieren eine der verblüffendsten Persönlichkeiten unserer Zeit und bieten eine faszinierende Reise durch 500 Jahre europäische Geschichte.