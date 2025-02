Papst Franziskus hat offiziellen Angaben zufolge nach seiner neuen Diagnose einer beidseitigen Lungenentzündung eine ruhige Nacht verbracht. Dies teilte ein Sprecher des Vatikans am Mittwoch (19.02.) mit. Das Oberhaupt der katholischen Kirche liegt seit vergangenem Freitag in Rom in einem Krankenhaus.

Franziskus atme selbstständig und könne aufstehen. Quellen aus dem Vatikan bestätigten am Mittwoch, dass der unter anderem an einer Lungenentzündung erkrankte Papst nicht künstlich beatmet werde, eine mögliche Unterstützung etwa durch eine Nasenmaske könne jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Sein Zustand verschlechterte sich seitdem: Tests am Montag zeigten eine polymikrobielle, also durch verschiedene Mikroben verursachten Atemwegsinfektion. Am Dienstagabend gab der Vatikan bekannt, dass Franziskus zudem an einer beidseitigen Lungenentzündung erkrankt sei. Aufgrund der Vielzahl der Infektionen sei die Behandlung komplex.