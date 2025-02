Die sechste Nacht im Krankenhaus ist für Papst Franziskus ruhig verlaufen. Das teilte das Presseamt des Vatikans am Donnerstagmorgen (20.02) mit. "Der Papst ist aufgestanden und hat in einem Sessel gefrühstückt", heißt es in der morgendlichen Mitteilung über den Zustand des 88-Jährigen. Am Dienstag war bei ihm der Beginn einer beidseitigen Lungenentzündung festgestellt worden.