Auch wenn der Zustand von Papst Franziskus weiter kritisch ist, hat er sich in den vergangenen Stunden offenbar zumindest nicht verschlechtert. "Der Papst hat gut geschlafen, die ganze Nacht", teilte das Presseamt des Vatikans am Dienstagmorgen mit.

In den vergangenen Tagen fehlte in dieser Nachricht der Zusatz "gut". In dem gesundheitlichen Bericht von Montagabend war zu lesen, dass Franziskus' Gesundheitszustand eine "leichte Verbesserung" zeige. Es seien keine weiteren Anfälle von Atemnot aufgetreten, und einige Laborwerte hätten sich gebessert, hieß es in der abendlichen Mitteilung aus dem Vatikan.

Die Ärzte aber blieben weiterhin bei der Prognose "zurückhaltend". Am Montagmorgen habe Papst Franziskus die Eucharistie gefeiert und am Nachmittag wieder gearbeitet, heißt es aus dem Presseamt des Vatikans weiter. Auch mit der Pfarrei in Gaza habe er wieder telefoniert. Über diese eigentlich täglich stattfindenden Gespräche war zuletzt in den Mitteilungen nichts mehr zu lesen gewesen.

Tägliches Gebet auf dem Petersplatz