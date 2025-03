Am Montag ist Franziskus' Zustand stabil, wie an den beiden Tagen zuvor. Dies sei in dieser Situation an sich schon ein gutes Zeichen, heißt es dazu aus Vatikan-Quellen. Sie bestätigen ebenfalls, dass Franziskus nach einer Nacht des Ausruhens aufgestanden sei, gefrühstückt und seine Therapien wieder aufgenommen habe. Derzeit unterzieht sich Franziskus, dem schon als junger Mann ein Teil des rechten Lungenflügels entfernt wurde, unter anderem einer Sauerstofftherapie sowie Atemübungen. Komplexe Infektionen der Atemwege und eine beidseitige Lungenentzündung machen dies notwendig.