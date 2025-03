Papst Franziskus hat nach zwei schweren Atemkrisen eine ruhige Nacht im Krankenhaus verbracht. Der 88-Jährige habe "die ganze Nacht geschlafen und ruht sich weiter aus", teilte der Vatikan am Dienstag mit. Am Montag hatte der Papst nach Angaben des Heiligen Stuhls "zwei Anfälle akuter Ateminsuffizienz" erlitten und musste mechanisch beatmet werden. Die Ärzte geben weiter keine Prognose.

"Es gibt Höhen und Tiefen", verlautete am Montag aus Vatikankreisen über den Zustand des Papstes. Franziskus war am 14. Februar wegen einer Bronchitis in die Gemelli-Klinik in Rom eingeliefert worden. Daraus entwickelte sich eine beidseitige Lungenentzündung.