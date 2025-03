Einkehrtage der Kardinäle ohne den Papst

Wie bereits in den vergangenen dreieinhalb Wochen wurden die Termine des Papstes abgesagt oder durch hochrangige Kurienkardinäle übernommen. Auch an den seit Sonntag laufenden Einkehrtagen der Leitung der Weltkirche zur Fastenzeit kann der Papst nicht persönlich teilnehmen.

Doch verfolge Franziskus per Video von der Klinik aus die geistlichen Exerzitien in der vatikanischen Audienzhalle, die vom Prediger des Päpstlichen Hauses, Pater Roberto Pasolini, geleitet werden. Die Ansprache des Papstes zum Mittagsgebet am Sonntag wurde wie in den Wochen seit Beginn seines Krankenhausaufenthalts schriftlich verbreitet. Ebenfalls am Sonntag empfing er Besuch von seinen beiden engsten Mitarbeitern, Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und dem Substituten Erzbischof Edgar Peña Parra.

Gebetsandacht für Franziskus pausiert

Die allabendliche Rosenkranzgebet für die Genesung des Papstes auf dem Petersplatz setzt der Vatikan bis zum 14. März aus. Ab Montag werde diese Andacht im Rahmen der traditionellen Einkehrtage der römischen Kurie um 17 Uhr in der vatikanischen Audienzhalle stattfinden, heißt es in einer Mitteilung des Vatikans. Am Ende der Fastenexerzitien kommenden Freitag werde das gemeinschaftliche Gebet in einer erneuerten Form wieder aufgenommen.

Ruhen und beten