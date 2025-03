Franziskus hat offiziellen Angaben zufolge eine weitere Nacht ohne Komplikationen im Krankenhaus verbracht. "Die Nacht verlief ruhig, der Papst wachte gegen 8.00 Uhr auf", hieß es am Morgen in einer knappen Mitteilung des Heiligen Stuhls.

Die Ärzte des 88-Jährigen teilten am Montagabend mit, dass sie ihre "zurückhaltende" Prognose aufheben. Der Papst spreche gut auf die Behandlung an.

Franziskus wird weiterhin tagsüber beim Atmen mit einer Sauerstofftherapie mit hohem Durchfluss via Nasensonde unterstützt und nachts mit einer Mund-Nase-Maske.

Die Ärzte sprachen in ihrer Mitteilung von "einigen Tagen" weiteren Klinikaufenthalts, der angesichts der "Komplexität des Krankheitsbildes und der bei der Aufnahme aufgetretenen schweren Infektionskrankheiten" notwendig sei. Wie lange genau der Papst noch im Gemelli-Krankenhaus bleiben muss, dazu geben sie keine Prognose ab.

Papst Franziskus hatte am Montag die Exerzitien per Videoübertragung in der Audienzhalle des Vatikans verfolgt. Diese langjährige Tradition soll den Mitgliedern der vatikanischen Behörden während der Fastenzeit die innere Einkehr ermöglichen.