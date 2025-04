Die Speisen am Sederabend: Matze:

Ungesäuertes Brot, das an das Brot erinnert, das die Israeliten in Eile backen mussten, als sie aus Ägypten geflohen sind.



Maror:

Bitterkräuter, meist Meerrettich oder Römersalat, die die Bitterkeit der Sklaverei symbolisieren.



Charosset:

Eine süße Mischung aus Äpfeln, Nüssen, Wein und Gewürzen, die den Lehm symbolisieren, aus dem die Israeliten in der Sklaverei Ziegel herstellten.



Karpas:

Ein grünes Gemüse, meist Petersilie oder Sellerie, das in Salzwasser getaucht wird, um die Tränen der Israeliten zu symbolisieren.



Zroa:

Ein gebratenes Knochenstück, meist ein Lammknochen, dass an das Pessach-Opfer erinnert.



Beitzah:

Ein hartgekochtes Ei, das die Opfergaben im Tempel symbolisiert und auch für Trauer und Neubeginn steht.



Salzwasser:

Das Salzwasser symbolisiert die Tränen und das Leid der Israeliten während ihrer Sklaverei.