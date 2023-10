Auf Anordnung des Kurfürsten

Der Reformationstag ist seit 1667 ein offizieller Gedenktag. Mit seinem Erlass sorgte Kurfürst Georg II. von Sachsen außerdem zur Vereinheitlichung des Datums am 31. Oktober. Vorher unterschieden sich die Termine der einzelnen Landeskirchen.

Kulinarische Besonderheiten

Reformationsbrötchen oder -stollen gehören in Mitteldeutschland zum Feiertag. Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn In vielen Regionen gibt es die sogenannten Reformationsbrötchen. Das sind viereckige Hefeteigtaschen mit einem Klecks Marmelade in der Mitte. Die Marmelade symbolisiert die Lutherrose, mit der der Reformator seine Schriften versah. Reformationsbrötchen sind vor allem in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, insbesondere in der Gegend um Leipzig, bekannt. Im Dresdner Umland und im Vogtland ist das Reformationsbrot, eine Art Stollen mit Aprikosenkonfitüre und Fondant, verbreiteter.

Feierlichkeiten, Gottesdienste und Programmschwerpunkt 2023

In Wittenberg gibt es traditionell um den Feiertag ein Reformationsfest mit verschiedenen Veranstaltungen. In diesem Jahr beginnen die Feierlichkeiten mit einer öffentlichen Stadtführungen am 28. Oktober. Die Führung durch das historische Wittenberg beinhaltet einen Rundgang durch die Altstadt der Lutherstadt von der Schlosskirche bis zum Lutherhaus. Außerdem eröffnet an diesem Tag das 18. Wittenberger Renaissance Musikfestival "Engel an unserer Saite".

In der Lutherstadt wird es in diesem Jahr wieder verschiedenen Gottesdienste geben, die an das Jubiläum erinnern. Am 31. Oktober predigt in der Schlosskirche Frau Kirsten Fehrs, Bischöfin des Sprengels Hamburg und Lübeck der Nordkirche, stellvertretende Ratsvorsitzende der EKD.