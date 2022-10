Auf Anordnung des Kurfürsten

Der Reformationstag ist seit 1667 ein offizieller Gedenktag. Mit seinem Erlass sorgte Kurfürst Georg II. von Sachsen außerdem zur Vereinheitlichung des Datums am 31. Oktober. Vorher unterschieden sich die Termine der einzelnen Landeskirchen.

Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke 31. Oktober 1517 Luthers Thesenanschlag in Wittenberg Luthers Thesenanschlag in Wittenberg mehr In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aber auch in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gehört der Reformationstag zu den gesetzlichen Feiertagen. Außerhalb Deutschlands wird er zudem in Slowenien und Chile gefeiert. In der Schweiz begehen die reformierten Kirchen am ersten Sonntag nach dem 31. Oktober den Reformationssonntag.

Kulinarische Besonderheiten

Reformationsbrötchen oder -stollen gehören in Mitteldeutschland zum Feiertag. Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn In vielen Regionen gibt es die sogenannten Reformationsbrötchen. Das sind viereckige Hefeteigtaschen mit einem Klecks Marmelade in der Mitte. Die Marmelade symbolisiert die Lutherrose, mit der der Reformator seine Schriften versah. Reformationsbrötchen sind vor allem in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, insbesondere in der Gegend um Leipzig, bekannt. Im Dresdner Umland und im Vogtland ist das Reformationsbrot, eine Art Stollen mit Aprikosenkonfitüre und Fondant, verbreiteter.

Feierlichkeiten und Gottesdienste 2022

In Wittenberg gibt es traditionell um den Feiertag ein Reformationsfest mit verschiedenen Veranstaltungen. In diesem Jahr beginnen die Feierlichkeiten mit einer öffentlichen Stadtführungen am 28. Oktober. In der Schlosskirche findet am 29.10. eine Zugabe des 17. Wittenberger Renaissance Musikfestival mit Musik von Heinrich Schütz statt.

In der Lutherstadt wird es in diesem Jahr wieder verschiedenen Gottesdienste geben, die an das Jubiläum erinnern. Am 31. Oktober predigt in der Schlosskirche neben Superintendentin Gabriele Metzner in einem zweiten Gottesdienst auch die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Präses Annette Kurschu. In der nahe gelegenen Stadtkirche St. Marien wird zudem Landesbischof Friedrich Kramer an diesem Tag die Predigt halten.