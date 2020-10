Gedanken zum Reformationstag

Am Reformationstag gedenken die evangelischen Christen Martin Luthers Thesenanschlag in Wittenberg im Jahre 1517. Der Überlieferung nach soll der Mönch und Theologieprofessor am Tag vor Allerheiligen 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen haben. So die Legende. Fakt ist, dass er seine 95 Thesen in Umlauf brachte, um einen akademischen Disput über die vorherrschende Praxis des Ablasshandels herbeizuführen. Denn Luther bestritt, dass es die Möglichkeit gebe, sich von seinen Sünden freizukaufen. Doch statt einen Disput herbeizuführen, leitete er die Aufspaltung der christlichen Kirche in eine römisch-katholische und eine protestantische Kirche ein.