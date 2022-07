(jüdisch)

Tischa beAv ist ein jüdischer Fastentag, der Trauer und Hoffnung in sich vereint. Tischa beAv erinnert an dramatische Ereignisse in der Geschichte der Juden. So trauern die Gläubigen besonders um die zweimalige Zerstörung des Tempel in Jerusalem, die die heiligste Stätte der Juden ist. Zeichen der Trauer ist das Fasten zu Tischa beAv.

Das Fasten zu Tischa beAv ist dem von Jom Kippur ähnlich. Es beginnt bereits am Vorabend und dauert etwa 25 Stunden. Bei der Mahlzeit vor dem Fasten (Se‘uda Mafseket) essen die Gläubigen zusätzlich ein hartgekochtes Ei, das mit Asche bestäubt wird – als Zeichen der Trauer in Erinnerung an die Asche des Tempels. Danach essen und trinken sie nicht, baden nicht, tragen keine Lederschuhe und begrüßen einander auch nicht. Jede Freude und Vergnügen wird gemieden.

Die Gläubigen treffen sich in der Synagoge. Im Gebetsraum sitzen sie auf niedrigen Stühlen oder auf dem Boden, beten und lesen die Klagelieder Jeremias' und einige Trauergesänge (Kinot). Am Ende des Gottesdienstes verlassen sie grußlos die Synagoge.



Wenn die Not am schlimmsten ist, dann ist Gott besonders nah: Nach dem jüdischen Glauben wird ihr Erlöser an Tischa beAv geboren. Deshalb ist der Trauertag auch ein Tag der Hoffnung und des Aufbruchs.

06.08.2022 | Verklärung des Herrn

(römisch-katholisch, orthodox)



Das Fest Verklärung des Herrn erinnert an eine Begebenheit aus der Bibel, als Jesus mit einigen seiner Jünger auf den Berg Tabor östlich von Nazareth stieg. Dort erlebten die Jünger die Verwandlung Jesu und bekamen so einen Ausblick auf das Leben nach dem Tod.

Die Bedeutung des Festes spielt in den Westkirchen eine weitaus kleinere Rolle als in den Ostkirchen. Dort wird es seit dem fünften Jahrhundert begangen. In der römischen Kirche hingegen feiert man das Fest der Verklärung des Herrn erst seit dem Mittelalter.

Es ist Brauch, dass der Papst für die Messe an diesem Tag erstmals neuen Wein benutzt und Trauben segnet; in der orthodoxen Kirche werden Trauben und andere Früchte gesegnet. In den Ostkirchen wird das Fest der Verklärung des Herrn am 19. August gefeiert.

(islamisch)

Mit dem Aschura-Fest beenden islamische Gläubige die Muharram-Trauerzeit. Nach der zehntägigen Fastenzeit wird eine Süßspeise (Aşure) gekocht und als Symbol der Dankbarkeit unter Bekannten, Verwandten und Nachbarn verteilt und gemeinsam gegessen.

Alevitinnen und Aleviten kochen Aşure. Bildrechte: imago/epd

Aşure ist eine aus zwölf verschiedenen Zutaten bestehende Süßspeise. Die Zutaten können zwar variieren, es müssen aber genau zwölf sein, denn sie symbolisieren die zwölf heiligen Imame. Aşure besteht beispielsweise aus Weizen, Bohnen, Saubohnen, Kichererbsen, Kastanien, Haselnüssen, Pistazien, Mandeln, Sultaninen, Feigen, Aprikosen und Walnüssen.

Je nach Konfessionszugehörigkeit wird Aschura unterschiedlich begangen. Schiitinnen und Schiiten gedenken an den Tod des dritten Imams und Enkel Mohammeds Husain Husain ibn 'Ali in der Schlacht von Kerbela im Jahr 61 nach islamischer Zeitrechnung (680 nach christlicher Zeitrechnung) im heutigen Irak. Diese Schlacht besiegelte die Trennung von Sunniten und Schiiten.

Für Sunniten ist Aschura ein fakultativer Fastentag. Hintergrund ist, dass Moses am 10. Muharram aus Dankbarkeit über die gelungene Flucht aus Ägypten gefastet haben soll.

Auch in Deutschland ist Aschura seit 2012 ein Feiertag. Das gleiche gilt für das Opferfest und das Fest des Fastenbrechens am Ende des Ramadan. Diese Tage sind damit dem Reformationstag, Fronleichnam und dem Buß- und Bettag gleichgestellt.

Das alevitische Aschura-Fest wird in diesem Jahr am 11. August gefeiert.

11.08.2022 | Raksha Bandhan

(hinduistisch)

Das Fest der Brüderlichkeit und Liebe wird jedes Jahr an einem Tag mit Vollmond gefeiert. Mädchen und Frauen knüpfen für ihre Brüder oder für nahestehende männliche Verwandten ein Armband aus Baumwolle oder Seide, das sogenannte Rakhi.

Im Gegenzug überreichen Männer den Frauen ein kleines Geschenk als Symbol ihres Beistands. Da das Band Reinheit symbolisiert, schließt die Rakhi-Beziehung ein Liebesverhältnis aus. Frauen setzen es häufig ein, wenn sie nicht möchten, dass sich aus einer Freundschaft eine Liebesbeziehung entwickelt. Ein Rakhi mit einem Moskito Bildrechte: dpa

(japanisch-buddhistisch)

Das Obon-Fest ist ein japanisch-buddhistischer Gedenktag zur Errettung der Seelen der verstorbenen Ahnen. Dieses ursprünglich konfuzianisch-buddhistische Fest ist in Japan oft Anlass für Familientreffen.

Feuer spielt beim Obon-Fest eine wichtige Rolle. Zu Beginn werden die Toten mit Feuern begrüßt und am Ende der Feiertage, nach drei Tagen, zeigen Feuer - meist ein Feuerwerk - den Toten den Weg zurück ins Jenseits.

(römisch-katholisch, orthodox)

Das Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel ist das älteste bekannte Marienfest der katholischen Kirche. Es wurde erstmals im fünften Jahrhundert gefeiert und erinnert an die Aufnahme der Mutter Gottes in den Himmel, unmittelbar nach ihrem Tod. Seit 1950 gehört es zu den sogenannten Glaubens-Dogmen der römisch-katholischen Kirche.