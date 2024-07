(christlich)



Das Fest Verklärung des Herrn beschreibt eine Begebenheit aus den Evangelien. Jesus steigt mit drei seiner Jünger auf den Berg Tabor östlich von Nazareth. Dort erleben die Jünger die Verwandlung Jesu: "Er wurde vor ihren Augen verwandelt; sein Gesicht, leuchtete in die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht", so steht es bei Mattäus 17,2.

Auch die Evangelisten Markus und Lukas berichten über dieses Ereignis und erzählen, dass Mose und Elia (zwei Männer aus dem Alten Testament) erscheinen und mit Jesus reden. Danach offenbart eine Stimme "Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Auf ihn sollt ihr hören." Mattäus 17,5.

In der Orthodoxie wird das Fest seit dem 5. Jahrhundert begangen. Dort feiert man Verklärung des Herrn nach Julianischem Kalender am 19. August. Im Mittelalter verbreitet sich das Fest auch in den Westkirchen.

In lutherischen Gemeinden gedenkt man der Verklärung des Herrn bereits am letzten Sonntag nach Epiphanias (Erscheinung des Herrn, 6. Januar). In den Westkirchen wird die Verklärung des Herrn auch "Verklärung Christi" oder "Transfiguration" genannt. In den Ostkirchen heißt das Fest "Metamorphosis".

Es ist Brauch, dass der Papst in der Messe an diesem Tag erstmals neuen Wein benutzt und in der orthodoxen Kirche werden Trauben und andere Früchte gesegnet.

(jüdisch)

Tischa beAv ist ein jüdischer Fastentag, der Trauer und Hoffnung in sich vereint. Er erinnert an dramatische Ereignisse in der Geschichte des jüdischen Volkes, vor allem aber an die zweimalige Zerstörung des Tempel in Jerusalem, der die heiligste Stätte von Jüdinnen und Juden ist. Zum Zeichen der Trauer fasten Jüdinnen und Juden an diesem Tag.

Das Fasten zu Tischa beAv ist dem von Jom Kippur ähnlich. Es beginnt bereits am Vorabend und dauert etwa 25 Stunden. Bei der Mahlzeit vor dem Fasten (Se‘uda Mafseket) essen Gläubige zusätzlich ein hartgekochtes Ei, das mit Asche bestreut wird – als Zeichen ihrer Trauer in Erinnerung an die Asche des Tempels. Danach essen und trinken sie nicht, baden nicht, tragen keine Lederschuhe und begrüßen einander nicht. Jede Freude und jedes Vergnügen wird vermieden.

Beim Treffen in der Synagoge sitzen die Gläubigen auf niedrigen Stühlen oder auf dem Boden, beten und lesen die Klagelieder Jeremias' und einige Trauergesänge (Kinot). Am Ende des Gottesdienstes verlassen sie grußlos die Synagoge. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

(japanisch-buddhistisch)

Das Obon-Fest ist ein japanisch-buddhistischer Gedenktag zur Errettung der Seelen verstorbener Ahnen. Dieses ursprünglich konfuzianisch-buddhistische Fest ist in Japan oft Anlass für Familientreffen.

Feuer spielt beim Obon-Fest eine wichtige Rolle. Zu Beginn werden die Seelen der Verstorbenen mit Feuern begrüßt und am Ende der Feiertage - nach drei Tagen - zeigen Feuer, meist ein Feuerwerk, den Seelen den Weg zurück. Bildrechte: IMAGO/Pond5

(römisch-katholisch, orthodox)

Das Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel ist das älteste bekannte Marienfest der katholischen Kirche. Es wurde erstmals im fünften Jahrhundert gefeiert und erinnert an die Aufnahme der Mutter Jesu in den Himmel, unmittelbar nach ihrem Tod. Seit 1950 ist die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel ein Glaubens-Dogma der römisch-katholischen Kirche.