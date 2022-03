Interreligiöser Kalender Religiöse Feiertage im April 2022

Hanuman Jayanti erinnert in Indien an die Geburt des Gottes Hanuman. Hanuman zählt zu den populärsten Göttern im Hinduismus. Er gilt als treuer Helfer des Gottes Rama. Der Überlieferung zufolge besitzt er besondere Kräfte: Hanuman ist so schnell wie der Wind, so kraftvoll, dass er Berge und Wolken auseinanderreißen kann, er ist in der Lage, zu fliegen, und seine Gestalt zu verändern. Er symbolisiert damit die Kraft der Hingabe, des Vertrauens, des Mutes und der Gottesverehrung. In Darstellungen hat Hanuman meist die Gestalt eines Affen, weshalb Affen in indischen Tempeln oft Narrenfreiheit haben. Hanuman zähl auch zu einer der sieben "unsterblichen" Personen.