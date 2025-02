Interreligiöser Kalender

(christlich)

Der St. Patrick's Day ist in der religiösen Geschichte Irlands tief verwurzelt. Er war der erste christliche Missionar der Insel: Im fünften Jahrhundert soll Patrick als junger Mann in seiner englischen Heimat gefangen genommen und nach Irland verkauft worden sein. Er flüchtete aus der Gefangenschaft, kam aber auf die Insel zurück. Um dem irischen König die göttliche Dreifaltigkeit zu erklären, pflückte Patrick ein dreiblättriges Kleeblatt. Beeindruckt von diesem Vergleich, erlaubte ihm der König, das Wort Gottes in Irland zu verbreiten.

Am 17. März 461 starb der Heilige Patrick in Irland. Ihm zu Ehren feiern die Iren Straßenfeste, tragen Grün und bemalen sich mit einem Kleeblatt. Für ein erfolgreiches Jahr lässt man ein Kleeblatt in einem Whiskey-Glas schwimmen. Bildrechte: IMAGO / newspix

(Bahá'í)

Zu Naw Ruz feiern die Bahá'í die Tag-und-Nachtgleiche und damit den Beginn eines neuen Jahres nach ihrer Zeitrechnung. In diesem Jahr beginnt für sie das Jahr 182 B.E.. Gleichzeitig beenden sie eine 19-tägige Fastenzeit, mit der sie sich auf den Jahreswechsel vorbereiten. Naw Ruz wird mit einem üppigen und ausgelassenen Mahl gefeiert. Der Bahá'í-Kalender ist ein Sonnenkalender mit 19 Monaten zu je 19 Tagen. Mit der Erklärung des Báb im Jahr 1844 begann für die Bahá'í ihre Zeitrechnung.

(alevitisch)

Newroz ist das altiranische Neujahrs- und Frühlingsfest. Es wird zum Gedenken an die Geburt des Heiligen Ali, geboren am 21. März 598 in Mekka, gefeiert. Ali war ein Vetter und enger Vertrauter des Propheten Mohammed und wird von den Aleviten als einer der ersten muslimischen Gelehrten und Verkünder verehrt.

Fester Bestandteil von Newroz ist der Verzehr der "Haft Sin". Das sind sieben Speisen, deren Namen mit dem Anfangsbuchstaben des persischen "S" beginnen. Dazu wird "Haft Mewa", ein aus sieben Früchten bestehendes Getränk, gereicht. Am Vorabend des letzten Mittwochs vor Newroz werden traditionell Feuer entzündet, an denen gemeinsam musiziert und getanzt wird. Seit Mai 2010 gehört Newroz zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe.

(islamisch)

Die "Nacht der Bestimmung", auch "Nacht des Schicksals" genannt, ist eine bedeutende Nacht im Islam. Musliminnen und Muslime glauben, dass in dieser Nacht der Koran an den Propheten Mohammed übergeben wurde. Die Gläubigen fühlen sich in der "Nacht der Bestimmung" ihrem Schöpfer auf besondere Art und Weise verbunden. In dieser Nacht vorgebrachten Bittgebeten sagt man deshalb nach, dass sie erhört werden würden.



Die "Nacht der Bestimmung" wird mit gemeinsamen Andachten verbracht. Wegen die zeitliche Nähe zum Fest des Fastenbrechens am Ende des Ramadan nutzen viele Gläubige diese Nacht schon zur spirituellen Vorbereitung.

(islamisch)