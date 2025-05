Bildrechte: picture-alliance/ dpa | Sara Lemel

Jüdischer Feiertag | 01.06. - 03.06.2025 Schawuot: Woran das jüdische Erntedankfest erinnert

20. Mai 2025, 04:00 Uhr

Schawuot ist ein Erntedankfest. Außerdem feiern jüdische Gläubige die Übergabe der Tora durch Gott an das Volk Israel. Das jüdische Fest wird sieben Wochen (hebräisch: Schawuot) nach Pessach gefeiert. Es fällt auf die Monate Mai oder Juni des gregorianischen Kalenders. In Israel dauert das Fest einen Tag, in der Diaspora zwei Tage.