In der Synagoge feiert die Gemeinde das Fest der Torafreude mit einem besonderen Ritual: Am Vorabend sowie am Morgen des eigentlichen Festtages werden alle Schriftrollen der Synagoge aus dem Schrein gehoben und in einem fröhlichen Umzug, Hakafot genannt, siebenmal durch das Gebetshaus getragen. Anschließend wird der Segensspruch auf die Tora gesprochen.