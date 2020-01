Caspar, Melchior und Balthasar - diese drei Namen sind wohl fast jedem bekannt, der sich mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigt hat. Viel mehr aber weiß man nicht über die Magier oder auch Weisen aus dem Morgenland, die der Stern von Bethlehem an den Ort geführt hat, an dem Jesus Christus kurz zuvor geboren worden war.

Dem Evangelisten Matthäus verdanken sie ihre Überlieferung, doch schon im 3. Jahrhundert nach Christus setzte eine umfangreiche Legendenbildung ein. Infolgedessen wurden aus den anfangs nicht konkret bezifferten Weisen die Heiligen Drei Könige und später Caspar, Melchior und Balthasar. Mit Weihrauch, Myrrhe und Gold im Gepäck machten sie sich der Überlieferung nach auf den Weg zum Stall, um dem neugeborenen Messias zu huldigen. Anschließend trugen sie die frohe Botschaft in die Welt hinaus.

So ist es in Dresden und Erfurt beispielsweise alte Tradition, dass die Sternsinger ihren Segen "Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus" nicht nur in Krankenhäuser, Altenheime und Sozialstationen tragen, sondern auch die sächsische bzw. thüringische Staatskanzlei und den dazugehörigen Landtag besuchen.