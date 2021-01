Kern des Projekts "Tora ist Leben" ist das Schreiben einer neuen Tora-Rolle für die Jüdische Landesgemeinde Thüringen. An ihr arbeitet seit Oktober 2019 ein speziell dafür ausgebildeter und autorisierter Rabbi, der in Berlin lebende Reuven Yaakobov, ein so genannter Sofer. Der schreibt mit Feder und Tinte die 304 805 Buchstaben auf Pergament. Das Schreiben der Tora sollte während des Themenjahrs eigentlich in verschiedenen Thüringer Orten für Interessierte live zu erleben sein. Aufgrund der Corona-Beschränkungen mussten diese Aktionen zunächst ausgesetzt werden und Begleit-Veranstaltungen finden nun digital statt.

Die neue Tora-Rolle ist ein Geschenk der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM) und des Bistums Erfurt an die jüdischen Landesgemeinde. Den ersten Buchstaben hatte der Sofer im Oktober 2019 in einer feierlichen Zeremonie in der neuen Synagoge in Erfurt geschrieben. Wenn die Schrift nach zwei Jahren fast fertig sein wird, schreibt Rabbiner Reuven Yaakobov - wieder in einer besonderen Zeremonie - den letzten Buchstaben.