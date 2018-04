Weihnachtmesse 2014, Franziskus erbittet den Segen von der Benediktions-Loggia aus. Bildrechte: dpa

Der Segen "Urbi et Orbi" gehört zu den bekanntesten und bedeutsamsten Ritualen der römisch-katholischen Kirche. Der jeweils amtierende Papst erbittet ihn in besonders feierlicher Form an Weihnachten und Ostern. Auch nach der Papstwahl bittet er bei seinem ersten öffentlichen Auftritt um diesen Segen für die gläubigen Menschen auf dem Petersplatz. Ort des Geschehens ist meist die Benediktions-Loggia, der Mittelbalkon des Petersdomes im Vatikan. "Urbi et Orbi" ist Lateinisch und bedeutet "der Stadt (gemeint ist Rom) und dem Erdkreis".