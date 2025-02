In Italien verabreden sich Liebende auf Brücken, wo der inzwischen weltweit beliebte Brauch gepflegt wird, Liebesschlösser als Zeichen der ewigen Verbundenheit an Geländern anzubringen. In Japan beschenken Frauen die Männer mit Schokolade. Im deutschsprachigen Raum lebte der Brauch, sich Blumen zu schenken, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf. Dieses Ritual hat antike Wurzeln: Im alten Rom huldigte man damit der Göttin Juno, die als Schützerin von Ehe und Familie galt. Den Frauen in den Familien wurden an diesem Tag Blumen geschenkt.

In den Hansestädten hatte der Valentinstag früher noch eine ganz andere Bedeutung. Die Zünfte der Seefahrer, Kaufleute und Handwerker sowie anderer Bruderschaften trafen sich am 14. Februar zum Freundschaftsmahl. Der 14. Februar wurde damals auch "Vielliebchentag" genannt, weil an diesem Tag auf den Feldern der Vielliebchensalat (Feldsalat) gestochen wurde. Und noch ein alter Brauch zum Valentinstag ist überliefert: Man sagte früher, ein lediges Mädchen werde jenen Burschen zum Ehemann nehmen, den es am 14. Februar als erstes erblickt. Junge Männer, die sich ein Mädchen auserkoren hatten, überreichten ihm deshalb schon in aller Früh dieses Tages einen Blumenstrauß.

14. Februar als Schicksals- und Unglückstag?

Der 14. Februar galt hierzulande früher auch als Schicksal- und Unglückstag. Deshalb stellte man sich an diesem Tag unter den besonderen Schutz des heiligen Valentin, dessen Name in der lateinischen Urbedeutung "gesund, heil, stark" bedeutet.



Der Heilige Valentin wird in vielen unterschiedlichen Anliegen um Beistand gebeten. Neben den Liebenden ist er Patron der Imker und wird außerdem bei Augenleiden, Epilepsie und anderen "fallenden" Krankheiten, beispielsweise Ohnmachtsanfällen, angerufen

Über das Leben des Namensgebers für den Valentinstag ist nicht viel bekannt. In der Kirchengeschichte gibt es einige Heilige namens Valentin: Dazu gehören Papst Valentin (827), Valentin von Viterbo (3./4. Jahrhundert) und der Bischof Valentinus von Passau (um 475).

Heute vermuten Kirchenhistoriker, dass es sich beim Namensgeber um Valentin von Terni handelt. Er war Bischof in der nördlich von Rom gelegenen Stadt. Valentin wurde unter Kaiser Claudius Goticus (um 270) wegen Verweigerung eines Götteropfers und weil er seinem Glauben nicht abschwören wollte, hingerichtet und an der Via Flaminia, nach anders lautenden Überlieferungen nahe Terni, beigesetzt. Seine Gebeine wurden erst 1605 in die Kathedrale von Terni überführt. Papst Julius I. (337-352) ließ eine Basilika (quae appellatur Valentin) mit dem Grab des heiligen Bischofs und Märtyrers Valentin von Terni ("in sua ecclesia … corpore jacet") am 2. Meilenstein der nördlich von Rom verlaufenden Via Flaminia bauen. In Rom wurde Valentin schon sehr früh als Heiliger verehrt. Sein Fest wird nachweisbar ab 350 gefeiert.

Den Tag der Liebenden begehen auch die Kirchen in Mitteldeutschland. In der Dresdner Kreuzkirche gibt es am Abend eine Andacht für Verliebte. Der Ökumenische Segnungsgottesdienst am Valentinstag im Erfurter Dom richtet sich an alle, die partnerschaftlich unterwegs sind, wie das Bistum mitteilt. In der Feier gibt es Impulse von und für Menschen in Partnerschaft. In der Valentinuskapelle von Sankt Martin in Kirchworbis im Eichsfeld gibt es am Nachmittag eine Andacht.



Bei zahlreichen Gottesdiensten etwa in Naumburg, Eisenach oder in Niedertrebra im Weimarer Land können sich Paare erstmalig oder erneut unter den Segen Gottes stellen, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland mitteilt. Außerdem sind Andachten, Konzerte und spezielle Aktionen geplant.

Im Gemeindezentrum St. Jakobi in Schönebeck präsentiert die Folkband Bube-Dame-König ein Valentinstagkonzert. Im Kloster Drübeck im Harz steht "Liebliches und Leibliches zum Valentinstag" auf dem Programm. In der Rosenkirche Elende im Kirchenkreis Südharz werden Segnungen angeboten.