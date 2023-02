Segnungsgottesdienste zum Valentinstag, heute oft ökumenisch und "für alle, die partnerschaftlich unterwegs sind". Bildrechte: dpa

In Erfurt lädt Weihbischof Reinhard Hauke "alle, die partnerschaftlich unterwegs sind" zu einem ökumenischen Segnungsgottesdienst um 20 Uhr in die Kirche St. Lorenz ein. Auch die Evangelische Kirche Mitteldeutschland bietet in vielen Gemeinden Segnungsgottesdienste an. In der Herderkiche zu Weimar gibt es ab 18 Uhr einen Valentinsgottesdienst mit Pfarrerin Karin Krapp. Der Evangelische Kirchkreis Gotha lädt in die Jüdenstraße, wo am 14. Februar, zwischen 17 und 20 Uhr Liebespaare verschiedener Lebensformen eingeladen sind, sich individuell segnen zu lassen.



In Halle bittet die Johannesgemeinde ab 19:30 Uhr in den Martin-Luther-Saal, An der Johanneskirche 1, dort eröffnet für den Abend die "Wohnzimmerkirche", wo "fernab von verkitschter Idylle" Fragen nach Leidenschaft, Vertrauen, Schmerz und Hoffnung besprochen werden. Im Dom zu Naumburg wird am 14. Februar, 16 Uhr eine Sonderführung unter dem Motto "Liebesgeflüster zum Valentinstag", aus geistlicher und weltlicher Sicht, angeboten. Eine Anmeldung über den Besucherservice ist erforderlich.



Eine Andacht gibt es am 14. Februar, 18 Uhr in der Kreuzkirche Dresden. Willkommen seien alle Liebenden, ob verheiratet oder nicht, Christen und Nichtchristen, sagte die Pfarrerin an der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Johannes-Kreuz-Lukas, Eva Gorbatschow. Der Vikar der Laurentiuskirchgemeinde, Walter Wessel, lädt für den Valentinstag, ab 19 Uhr zu einem ökumenischen Segnungsabend in die St. Markus-Kirche ein. "Was darf Liebe kosten?" Diese Frage prägt den Gottesdienst aus der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Stollberg/Erzgebirge nach dem Valentinstag am 19. Februar. Grundlage für die Predigttext ist das sogenannte Hohelied der Liebe, das in unzähligen Trauungen gelesen wird.