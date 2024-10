80 Jahre sind nach der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni, seit dem Attentatsversuch am 20. Juli und dem Warschauer Aufstand ab dem 1. August 1944 vergangen. Darum steht der Volkstrauertag in diesem Jahr für einen Wandel der Gedenkkultur mit dem Motto "Die Erinnerung an die nächste Generation weitergeben".