Der Muttertag ist zwar kein gesetzlicher Feiertag, aber jeder kennt ihn. Und besonders Blumen- und Geschenkehandel sorgen dafür, dass er nicht in Vergessenheit gerät. Dabei wissen die wenigsten, dass sich die "Erfinderin" des Muttertages bis zu ihrem Tod nach Kräften gegen die Kommerzialisierung dieses Gedenktages gewehrt hatte.

Denkmal für die eigene Mutter

Bildrechte: IMAGO/Heritage Images Die "Mutter" des Muttertages ist Anna Marie Jarvis. Sie wurde vor am 1. Mai 1864 in einem Dorf im Bundesstaat Virginia geboren. Ihr Vater war ein methodistischer Pfarrer und Anna Marie das neunte Kind der frommen Großfamilie. Annas Vater stirbt früh und nun muss sich die Mutter plötzlich ganz allein um die Großfamilie und die blinde Schwester kümmern. Anna steht der Mutter bei. Sie heiratet nicht, wird Lehrerin und unterstützt die Mutter auch finanziell.



Doch die über alles geliebte Mutter stirbt überraschend am zweiten Sonntag im Mai 1905. Da sie Mittelpunkt und Herz der Familie war, will Anna Jarvis die Erinnerung an die stets hilfsbereite, beliebte und geschätzte Frau nicht einfach verblassen lassen. Sie beschließt, aus dem privaten Gedenken ein öffentliches zu machen und zwar für alle Mütter. Sind denn nicht alle Mütter so wie ihre? Sind es nicht Mütter, von denen der Friede und die Versöhnung für die Welt ausgehen?

Die Idee des Muttertages trifft den Zeitgeist der Vereinigten Staaten

Bildrechte: IMAGO / United Archives International Am 10. Mai, dem zweiten Mai-Sonntag 1908, wird erstmals in einer Methodistenkirche in Grafton, in der Nähe von Philadelphia, ein Gottesdienst zum Muttertag gefeiert. Und Anna Marie Jarvis startet eine Kampagne: Sie wirbt mit Zeitungsartikeln und Briefen an Politiker, Frauenverbände und Kirchenführer für die Einführung eines "Freundschafts- und Danktages der Mütter". Am 8. Mai 1914 unterschreibt der amerikanische Präsident Thomas Woodrow Wilson einen vom amerikanischen Kongress einstimmig beschlossenen Erlass, dass künftig am zweiten Sonntag im Mai der Muttertag begangen werden soll. Anna Marie Jarvis hatte ihr Ziel erreicht, aber um welchen Preis?

Eine Blume: Das falsche Symbol

Am Muttertag die Flagge zu hissen und einen Blumenstrauß zu verschenken, war der kämpferischen Methodistin, die selbst nie Mutter war, zu wenig. Der Tag sollte helfen, die Rechte der Mütter – der Frauen – durchzusetzen. Beispielsweise das Frauenwahlrecht. Doch plötzlich wurde der Blumenstrauß zum Zeichen des Gedenktages.



Anna Jarvis hatte nach dem ersten Gedenkgottesdienst für ihre Mutter deren Lieblingsblume, die Nelke, verteilt: weiße Nelken für die verstorbenen Mütter, rote für die lebenden. Ein wunderbares Symbol, das zur Anregung für Blumenhändler wurde. Floristen, Juweliere, Süßwaren- und Grußkartenproduzenten witterten ihr Geschäft und vereinnahmten den Gedenktag schnell.

Anna Marie Jarvis wehrte sich bis an ihr Lebensende gegen dies Vereinnahmung des Muttertages durch Handel und Industrie. Und sie zieht dagegen sogar vor Gericht. Doch die Lobby derjenigen, die an diesem Tag verdienen, ist zu groß. Anna verliert schließlich alles und kann nicht einmal das Altenheim bezahlen, in dem sie ihre letzten Lebensjahre verbringt. Ironie der Geschichte: Die Kosten übernehmen schließlich Blumenhändler. Anna Maria Jarvis sollte davon nie etwas erfahren. Sie stirbt am 24. November 1948.

In der NS-Diktatur politisch missbraucht

Der Muttertag ist heute der Tag, an dem die Blumenläden ihr großes Frühjahrsgeschäft machen. Und der Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber war es auch, der den Muttertag in Deutschland 1923 durch Kampagnen und Werbeplakate mit dem Spruch "Ehret die Mutter" etablierte. Später erfährt der Tag im NS-Regime eine fatale Umwidmung.