Als sie sich vor 29 Jahren kennenlernen, hat Sylvia bereits eine Tochter, Winfried ist gerade von seiner Frau verlassen worden. Ihre Liebe ist groß. Aber über die Zeit verliert sie an Glanz. Routine stellt sich ein, die Ehe kriselt. So empfindet das zumindest Winfried. Sylvia hingegen hat sich irgendwie arrangiert.

Winfried: "Ja, wie war die Ehe? Eigentlich, schlecht war sie nicht ... Aber Sex lief gar nicht mehr." Sylvia: "Den Sex hab ich gar nicht so vermisst. (...) Was hab' ich vermisst? Eigentlich ging's mir gut. Vermisst hab' ich eigentlich nichts.

Winfried vermisst schon etwas. Er ist damals knapp 60 und fragt sich, ob das alles gewesen sein soll. Seinen sicheren Beamtenjob bei der Feuerwehr gibt er auf, macht sich noch einmal selbstständig. In seinem neuen Arbeitsumfeld verliebt er sich auch in eine andere Frau, nennen wir sie Nicole. Endlich spürt er wieder dieses Kribbeln im Bauch. Drei Jahre genießt Winfried heimlich seine neue Liebe, die allerdings platonisch bleibt. Das bleibt nicht ohne Folgen für seine kriselnde Ehe. Unerwartet, denn Winfried sucht nun auch wieder das Gespräch mit seiner Frau. Das erste Mal seit Jahren tauschen sie sich wieder über ihre Gefühle aus. Die Ehe der beiden blüht wieder auf.

Vorher hab' ich gedacht, mit mir ist was nicht in Ordnung, dass mir sowas passiert und dann hab' ich aber gemerkt, dass das eigentlich was ganz normales ist. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, denen es genauso geht. Die sagen: Man kann zwei Menschen auf einmal lieben ... was für mich vorher unbegreiflich war.

So beginnt auch Beate nach anderen Partnern zu suchen - im Netz. Sie meldet sich bei der gleichen Erotikplattform an wie Winfried. Schnell stellt sie fest, dass sie dort nicht findet, was sie sucht: Zu oberflächlich, zu unverbindlich und auf schnelle Triebbefriedigung ausgerichtet seien die Begegnungen gewesen. Gerade als sie sich wieder abmelden will, schreibt sie ein Mann an, der sie mit seinen Worten mitten ins Herz trifft. Nennen wir ihn Christoph. Auch er ist verheiratet. Ihr Ehemann Jürgen weiß von den Treffen und den tiefen Gefühlen, die Beate für Christoph zu entwickeln beginnt. Doch er ist nicht eifersüchtig, sagt er.

Das war - wie sie es immer schon so schön sagt - das fehlende Puzzleteil und das hat auch unsere Liebe perfekt gemacht. Vielleicht ist meine Liebe anders. Ich weiß nicht: Kann man Liebe nach groß oder klein beurteilen? Jeder lebt sowieso nach seinen Möglichkeiten oder wie er halt Liebe definiert. Und ich liebe meine Frau und ich liebe es, wenn sie glücklich ist und deswegen bin ich da an der Stelle auch zufrieden."

Polyamorie ist ein Lebensentwurf, bei dem ein Mensch mehrere Menschen gleichzeitig liebt. Wichtig sind Vertrauen und Offenheit. Alle sollen voneinander wissen. Aber wohin dann mit so einem Gefühl wie der Eifersucht? An deren Stelle soll die "Mitfreude" treten. Aber leidet am Ende nicht doch immer einer/eine? So wie Beate, als die Beziehung zu Christoph doch scheitert. Am Ende sind es Jürgen und Paulina, die Beate in ihrer Krise auffangen.



Und Sylvia? Sie muss nach dem Geständnis ihres Mannes mit Gefühlen der Eifersucht, der Wut und Enttäuschung kämpfen. Und sie muss eine Entscheidung treffen ...