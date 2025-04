Das Konklave bezeichnet den Ort und den Vorgang der Wahl eines Nachfolgers auf dem Stuhl Petri. Der Name wird meist vom Lateinischen "cum clave – mit Schlüssel" abgeleitet, da die versammelten wahlberechtigten Kardinäle in einem Raum eingeschlossen werden. Dieser Vorgang lässt sich aber auch mit "con claudere – zusammen einschließen", beschreiben.

Nach einem gemeinsamen Gebet ziehen die stimmberechtigten Kardinäle in streng protokollarischer Reihenfolge durch die Sala Regia im Apostolischen Palast des Vatikans in die Sixtinische Kapelle ein, deren Türen verschlossen werden.

Die Kardinäle bekommen dann Stimmzettel, auf denen in Lateinisch steht: "Eligo in Summum Pontificem" (Ich wähle zum obersten Brückenbauer). In die untere Hälfte des Stimmzettels schreibt der Kardinal den Namen dessen, den er wählen möchte. Das Votum muss geheim sein. Deshalb schreiben die Kardinäle verstellt, aber deutlich lesbar. Danach wird der Zettel gefaltet.

Nach einer Rangordnung treten die Kardinäle mit für alle sichtbar erhobener Hand zum Altar. Dort steht eine Urne, die mit einer Schale bedeckt ist. Die Kardinäle legen ihren Stimmzettel auf die Schale mit der Eidesformel: "Ich rufe Christus, der mein Richter sein wird, zum Zeugen an, dass ich den gewählt habe, von dem ich glaube, dass er nach Gottes Willen gewählt werden sollte". Nach der Stimmenabgabe macht der Kardinal eine Verbeugung in Richtung des Altares und kehrt zu seinen Platz zurück.

Am ersten Tag findet nur ein Wahlgang statt. An den folgenden Tagen finden vormittags und nachmittags jeweils zwei Wahlgänge statt. Sollte nach dem 13. Wahlgang - also am dritten Tag - noch kein neuer Papst gewählt sein, wird die Wahl unterbrochen. Dann ist ein Tag des Gebetes und der Reflexion vorgesehen.