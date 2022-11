Advent 2022

Heute leuchtet ein ganz besonderer Adventsstern in unseren Breitengraden. Der ist noch gar nicht so alt und hat seine Wurzeln in Mitteldeutschland: Der Herrnhuter Stern. Vor rund 300 Jahren gründen protestantische Religionsflüchtlinge in der Oberlausitz eine neue Brüderunität, die Herrnhuter Brüdergemeine. Stolz sind sie auch auf ihre Weihnachtstradition.1887 wird zum ersten Mal von einem Stern aus bunten kegelförmigen Papierzacken berichtet, den man aufhängen kann und der von innen beleuchtet wird. Er wurde für die Knabenschulen in Kleinwelka und Niesky angefertigt. Pieter Hendrik Verbeek produziert um 1900 dann gewerbsmäßig die Papiersterne in seiner Herrnhuter Buch- und Musikalienhandlung. Sein Sohn Harry Verbeek weitet 1924 den Betrieb zur "Sternelein Fabrik" aus. 1945 wird sie zunächst verstaatlicht, 1968 aber wieder Eigentum der Brüder-Unität. Die Manufaktur in der Oberlausitz ist heute das ganze Jahr über ein Touristenmagnet. In einem Besucherzentrum gibt es eine Schauwerkstatt, man erfährt alles zur Geschichte und Entstehung der Herrnhuter Brüderunität.