Wir befinden uns im Jahr 15 nach Launch des ersten iPhone, im Jahr 124 nach Abfüllung der Brause Club Mate (damals noch "Sekt Bronte") und im Jahr 64 nach Geburt der Sängerin Madonna Louise Ciccone. Der muslimische Kalender schreibt das Jahr 1443. Der christlich-gregorianische Kalender zeigt das Jahr 2022 an. Nach jüdischem Kalender befinden wir uns übrigens im Jahr 5782. Ist der (Termin-)Kalender, der unser aller Leben strukturiert, also reine Willkür?

Ganz so ist es nicht. Es handelt sich immerhin um Aneinanderreihungen von Zahlen, die eines beschreiben: Wo wir uns im Laufe der Zeit befinden. Ausgangspunkt der Zählung ist immer ein Ereignis, das sich (meist im Nachhinein) als bedeutsam für Gruppen von Menschen herausgestellt hat. Dazu zählen der Aufbruch Mohammeds von Mekka nach Medina im Islam und die Geburt Christi im Christentum. Dazu kommen die vielen Jahreszeit-bezogenen Feiertage, die es in allen Religionen gibt – zum Beispiel Erntedank.

Es ist aber mindestens bemerkenswert, dass unsere Zeitrechnung auf reinen Glaubensvorstellungen basiert. Wir können gespannt sein, ob sich Zeitrechnungen und Kalender verändern, wenn der Klimawandel den bisher gekannten Jahresverlauf und unseren Alltag auf den Kopf stellen. (NH)

Die islamische Zeitrechnung richtet sich nach dem Mond. Das bedeutet, dass der Neumond den Beginn eines (Mond-)Monats markiert. Bei Neumond stehen Mond, Erde und Sonne in einer Linie. Ein Monat dauert so lange, bis diese Konstellation aufs Neue erreicht ist. Zwölf solcher Zeitspannen (Mondmonate) bilden ein Mondjahr. Die Namen der zwölf Monate des islamischen Kalenders gehen auf den altarabischen Kalender zurück: Muharram, Safar, Rabi I-Awwal, Rabi th-Thani, Dschumada l-Ula, Dschumada l-Achira, Radschab, Scha’ban, Ramadan, Schawwal, Dhu-l-Qa’da, Dhu-l-Hiddscha.

Ein Mondjahr ist etwa elf Tage kürzer als ein Gregorianisches Sonnenjahr. Dadurch verändert sich der Zeitpunkt der einzelnen Monate von Jahr zu Jahr: Die zwölf Monate wandern durch das Sonnenjahr.

Der Gregorianische Kalender (auch Weltkalender) ist der weltweit gebräuchlichste Kalender und Grundlage für internationale Terminvereinbarungen. Er richtet sich nach dem Lauf der Sonne. Der Sonnenlauf bestimmt das tropische Jahr mit einer Länge von 365 Tagen und circa sechs Stunden. Ein Jahr in diesem Kalender umfasst zwölf Monate (Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember) mit 365 Tagen. Alle vier Jahre gibt es im Februar einen zusätzlichen Tag, den Schalttag. Der Grund für diese Regel sind die sechs zusätzlichen Stunden des tropischen Jahres, die mit dem Extra-tag (29. Februar) ausgeglichen werden. Der Gregorianische Kalender ist am 24. Februar 1582 in Kraft getreten. Er löste den vorher in der christlichen Welt geltenden Julianischen Kalender ab. Die Bezeichnung geht auf Papst Gregor XIII. zurück.

Ursprung des Gregorianischen Kalenders ist der auf den römischen Imperator Julius Cäsar zurückgehende Julianische Kalender. Der Julianische Kalender sorgte für eine stetige Verschiebung des astronomischen Frühlingsbeginns in Richtung Jahresanfang. Der Grund war ein Berechnungsfehler: Nach Julianischem Kalender war ein tropisches Jahr 365,25 Tage lang. Es hat aber nur 365,2422 Tage, ist also elf Minuten und 14 Sekunden kürzer. Diesen Berechnungsfehler glich der Gregorianische Kalender weitgehend aus. Orthodoxe Kirchen begehen ihre Feste bis heute nach dem Julianischen Kalender. Demnach fällt zum Beispiel das orthodoxe Weihnachten auf den 06. Januar nach Gregorianischem Kalender.

Den Beginn der christlichen Zeitrechnung bildet das (mutmaßliche) Jahr der Geburt Christi. Es wurde im Jahr 525 festgelegt.

Die jüdische Zeitrechnung beginnt im Jahr 3761 vor Beginn des Gregorianischen Kalenders. Jüdischesn Schriften zufolge ist das das Jahr, in dem Gott die Welt erschaffen hat. Demnach leben wir also bereits im sechsten Jahrtausend. Beim jüdischen Kalender handelt es sich um einen Mond-Sonnen-Kalender. Das bedeutet, dass sich die Monate nach dem Lauf des Mondes richten. Das Jahr orientiert sich gleichzeitig am Sonnenlauf.

Das jüdische Jahr beginnt mit dem Monat Tischri (September/Oktober) und dessen erstem Tag Rosch-ha-Schana ("Haupt des Jahres"). Die folgenden Monate heißen: Heshvan, Kislew, Tewet, Schwat, Adar, Nissan, Ijjar, Siwan, Tammus, Aw, Elul.