In den Kindheitsevangelien wird berichtet, eine alte Frau habe die abgetrennte Haut Jesu an sich genommen und in Oliven-Öl konserviert. 800 Jahre lang soll die Vorhaut fortan sicher in Jerusalem gelegen haben.

Bis zu jenem Neujahrstag 1983, an dem die Reliquie unter mysteriösen Umständen verschwand. Waren gotteslästernde Diebe die Täter, wie Pater Don Dario seine Gemeinde glauben machen will? Oder hatte die Kirche, die mit dem Kult um die Vorhaut nie wirklich glücklich war, selbst die Hände im Spiel?

David Farley, Journalist und Historiker, will das mysteriöse Verbrechen aufklären. Seine Spurensuche führt ihn nach Calcata Vecchia in Italien, in ein deutsches DNA-Labor, in den Vatikan. Und letztlich in ein kleines Dorf im französischen Zentralmassiv. Kann der Historiker Christus‘ letzte menschliche Überreste in dieser Welt wiederfinden und das nun schon seit über 30 Jahren bestehende Geheimnis lüften?