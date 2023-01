Heute ist Lena weiter denn je. Sie konnte zwar die Essstörung bislang noch nicht überwinden, aber sie kann sich mittlerweile eingestehen, dass sie eine Krankheit hat und Hilfe braucht. Sie verweigert die Nahrungsaufnahme nicht mehr grundsätzlich und nimmt drei Mal pro Tag eine Mahlzeit zu sich - auch wenn sie das Obst und Gemüse genau abwiegt und die Kalorien in eine App einträgt. Denn sie weiß, dass sie essen und zunehmen muss.

Wird Lena es schaffen, bei ihren Eltern auszuziehen und ihr Studium zu beenden? Wie groß ist beispielsweise die Gefahr, dass sie durch Stress im Studium wieder rückfällig wird? Die Reportage erzählt die Geschichte von einer starken jungen Frau, die endlich raus will aus dem Teufelskreis. Außerdem will Lena erreichen, dass Magersucht enttabuisiert wird, dass Außenstehende Anzeichen der Krankheit wahrnehmen lernen und so auch ein Bewusstsein für diese heimtückische Krankheit entsteht.