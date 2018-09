Das frisch gegründete, liberal orientierte Forum sieht sich als Gegenpol zur konservativen "Sächsischen Bekenntnis-Initiative", eine vor allem im Erzgebirge und Vogtland beheimatete Bewegung bibeltreuer, konservativer Protestanten. Diese hatte sich 2012 gegründet, nachdem die Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens beschlossen hatte, gleichgeschlechtliche Partnerschaften in Pfarrhäusern zuzulassen. Die "Sächsische Bekenntnis-Initiative" sieht die Ehe von Mann und Frau als Schöpfungsordnung Gottes an. Das "Forum für Gemeinschaft und Theologie" steht dagegen hinter den Beschluss der Kirchenleitung. "Wir wollen ein klares und lautes Zeichen setzen für eine aufklärende Theologie, für Offenheit und Vielfalt unserer Kirche und gegen Diskriminierung z. B. von gleichgeschlechtlich liebenden Pfarrerinnen und Pfarrern", heißt es im August 2016 in einer Stellungnahme des Forums. Am Richtungsstreit drohte die Landeskirche zu zerbrechen.

Inzwischen ist es ruhig um diese Debatte geworden. Andere Themen wie die Auseinandersetzung mit dem Islam stehen nun auf der Tagesordnung. Auch beim dritten Forumstag in Leipzig, der am 15. September in der Leipziger Peterskirche unter dem Motto "frei & fromm 2018 - Angst in Hoffnung verwandeln" ausgetragen wird. Vor allem nach den jüngsten Vorkommnissen in Chemnitz gibt es genügend Gesprächsstoff zum Disput und es gilt, einer pauschalen Angst vor dem Islam entgegenzutreten. "Wir wollen Solidarität üben mit Menschen, die aufgrund ihrer Lebenssituation oder Lebensweise von einzelnen Gemeinden ausgegrenzt und diskriminiert werden", so ein aktuelles Statement des Forums. Aufgabe der Kirche sei, Wut in Mut, Sorge in Zuversicht, Angst in Hoffnung zu verwandeln - ganz im Sinne des Evangeliums, erklärt Pfarrer Christoph Maier.