Zum 52. Internationalen Tag der Roma finden den Angaben zufolge bundesweit zahlreiche Veranstaltungen statt. Bereits am 4. April wurde in Ulm an den in Chemnitz geborenen Holocaustüberlebenden und Bürgerrechtler Ranco Brantner erinnert. Zentralrats-Vorsitzender Rose und Ulms OB Gunter Czisch enthüllten dazu eine Gedenktafel. Brantner wurde aufgrund der NS-Rassenpolitik mit 13 Jahren zwangssterilisiert. Zahlreiche seiner Angehörigen wurden von den Nazis ermordet. Seit Ende der 1970er-Jahre engagierte sich Brantner in der Bürgerrechtsbewegung der deutschen Sinti und Roma. Die offizielle Anerkennung des Völkermords an den Sinti und Roma im Jahr 1982 durch die Bundesregierung ist auch seinem Engagement zu verdanken.

Schon im März wurde in Leipzig an das Leben und Wirken von Sinti und Roma in der Stadt erinnert. Eine Jahrhunderte lange Geschichte, die mit der am 1. März 1943 beginnenden Deportation endete. Zum 80. Jahrestag wurde ein Kranz am Mahnmal für die ermordeten Sinti und Roma niedergelegt, das die Stadt den Opfern 2003 unweit der Oper errichtete. Mit der Vergangenheit, aber auch Gegenwart und Zukunft der Roma und Sinti in Leipzig beschäftigte sich eine vom Verband der Roma und Sinti in Sachsen, ROMANO SUMNAL e.V., organisierte Podiumsdiskussion am 24. März in der Leipziger Stadtbibliothek.