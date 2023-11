Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland Die Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gelten als oberste Repräsentanten der protestantischen Christen in Deutschland.

Sie werden aus der Mitte des 15 Mitglieder zählenden Rates der EKD für sechs Jahre gewählt und vertreten die evangelische Kirche in der Öffentlichkeit. Die Wahl erfolgt durch das 128 Mitglieder zählende Kirchenparlament, die Synode der EKD, und die Kirchenkonferenz, in der die 20 Landeskirchen vertreten sind.