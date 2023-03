Darüber hatte Bilz auch am Sonntag in einer Kanzelrede in der Leipziger Michaeliskirche sinniert und erklärt: Auch wenn die Kirche kein Monopol mehr in Bereichen wie Sozialarbeit und Bildung, Wertevermittlung oder Seelsorge habe, führe sie diese Arbeit fort. Stimmen, die einen Rückzug der Kirche ins Private forderten, schmerzten dennoch.



Bilz kritisierte in Leipzig zudem die Trägheit der Kirche: "Es ist schon so, als ob wir irgendwie immer einen Schritt hinterher sind, weil wir nicht aus dem 'Knick' kommen." Dies zeige sich bei der Digitalisierung, Strukturveränderungen oder bei der Entwicklung kirchlicher Berufe. "Wir brauchen einfach zu lange, durch die Trägheit des Systems."