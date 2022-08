Wichtig sind dem Verein von Anfang an Bildungsangebote für Schulklassen und Kindergärten. Naturkunde und Umweltschutz stehen da ganz oben auf der Liste. In Projekten kann man beispielsweise Naturkreisläufe beobachten, erfährt etwas über Bienen und Schmetterlinge oder lässt sich für die eigene Schulgarten-Arbeit inspirieren.

SALVIA bietet Bildungsangebote in der Natur Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bei "gemeinsam grün e.V." arbeiten Menschen mit und ohne Behinderungen in allen Arbeitsbereichen zusammen. Für Barrierefreiheit wurde im Laufe der Zeit mehr und mehr gesorgt. Es gibt befahrbare Wege, zwei barrierefreie Toiletten, Hochbeete, die unterfahrbar sind und einen ebenerdig zugänglichen Arbeitsplatz. Es sollen noch mehr Arbeitsplätze entstehen, zum Beispiel in einem ausgelagerten inklusiven Unternehmen für Gartenbau.

Paula vom Projekt "Our Common Garden" Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingshilfeverein "DOZ e.V.“ ist ein neues Projekt entstanden: "Our Common Garden“. Ziel ist die Teilhabe und Integration von Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte durch Mitarbeit im Engelsdorfer Gemeinschaftsgarten.



Angebote wie Arbeit im Garten, Lebensmittelanbau und Ernte, Biodiversität in der Stadt oder die Nutzung natürlicher Ressourcen, sowie Kochkurse können beim Gemeinschaftsprojekt zwanglos ausprobiert werden.