Wenn von einer Hiobsbotschaft die Rede ist, weiß man, dass denkbar schlechte Nachrichten drohen. Der Ursprung dieses geflügelten Wortes stammt aus dem Buch Hiob im Alten Testament. Hiob hat eine Frau und zehn Kinder, ist wohlhabend und lebt mit einem festen Glauben an Gott.



Doch dann wird sein Glaube auf eine harte Probe gestellt: Seine Rinder und Knechte werden erschlagen, seine Schafe verbrannt, und das Haus, in dem seine Kinder sich befinden, stürzt in sich zusammen.



Doch trotz all dieser Schicksalsschläge hält Hiob an seinem Glauben fest. In seiner Trauer wendet er sich mit den Worten an Gott: "Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen; der Name des Herrn sei gelobt." (Hiob 1, 21)