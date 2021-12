Gespräch Sind Pflegeeinrichtungen heute besser vor Corona geschützt?

Hauptinhalt

Gabriele Meyer, Professorin für Pflegewissenschaften an der Universität Halle, hat in einer Kolumne des "Netzwerkes Evidenzbasierte Medizin“ schon 2020 über den fehlenden Schutz von Pflegebedürftigen vor Corona-Infektionen geschrieben und um Forschung gebeten. Was ist seither geschehen? Thomas Bille hat nachgefragt.