Juliana Luisa Gombe ist in Magdeburg zuhause. Dort lebt sie seit mehr als zwei Jahrzehnten und fühlt sich heimisch: "Hier in Magdeburg bin ich Inländerin, die Stadt bedeutet für mich Zuhause." Doch dieses Heimatgefühl zu enwickeln wurde ihr schwer gemacht.

Dort gibt es nach der Wende wie zu dieser Zeit in vielen Städten in Ostdeutschland rechte Gewalt. Auch in Magdeburg kommt es immerwieder zu schwerwiegenden Auseinandersetzungen. Rassismus und Gewalt gehen nicht spurlos an Juliana Luisa Gombe vorbei. Sie wird von zwei jungen Männern auf offener Straße bewusstlos geschlagen und schwer verletzt.