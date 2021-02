Das heißt: Morgens aufstehen und zusammen frühstücken, gemeinsames Kochen, sich mit den kleinen Kindern der Familie Steinert beschäftigen und abends zusammen das "Sandmännchen" im Fernsehen anschauen.



Es sind diese einfachen Rituale, die den jungen Männern den Einstieg in ein neues Leben nach der Haftentlassung erleichtern sollen.

Eigentlich schwebte Steffi Steinert nie ein WG-Leben vor. Bildrechte: MDR / Friedrike Franke Die Steinerts werden derzeit von Amelie unterstützt. Sie absolviert ihren Bundesfreiwilligendienst im Seehaus. Dabei arbeitet sie eng mit Steffi und Franz zusammen. Überhaupt scheinen sie alle ein eingespieltes Team zu sein und und geben sich bei der Hausarbeit gekonnt die Klinke in die Hand.



Mal macht Steffi die Kinder für die Schule fertig, während Franz die Strafgefangenen am Morgen in der Familien-WG begrüßt. Danach bringt Franz die Kinder in die Schule und Steffi frühstückt mit den "jungen Männern", so werden sie im Seehaus genannt, bevor sie sich auf den Weg machen. In einer Berufsschule auf dem Gelände können sie ihren Hauptschulabschluss nachholen oder in den Bereichen Holz und Bau eine Ausbildung beginnen.

Wir versuchen hier ein Stück weit, Lücken zu füllen. Wir wollen den Jungs zeigen, dass sie hier so sein dürfen wie sie sind, aber eben auch mit der Offenheit, an sich selbst zu arbeiten. Steffi Steinert Hausmutter im Seehaus

... und sich kümmern lernen

Beim Joggen am Hainer See bekommt Franz Steinert den Kopf wieder drei Bildrechte: MDR / Friedrike Franke Meine drei Drehtage im Seehaus waren alles andere als langweilig. Nach einem Corona-Test übernachteten auch wir im Seehaus, um nicht jeden Tag neu anreisen zu müssen, was ein zu großes Risiko für die Wohngemeinschaft dargestellt hätte.



Wem es im Haus zu eng wird, der kann vor die Tür und die Weite der Landschaft am Hainer See genießen.

Ich hab mich schon oft gefragt, wo soll ich jetzt noch die Kraft herholen, aber die Sinnfrage kam noch nie. Es gibt so viele 'Baustellen'. Das hat seinen Reiz. Die Jungs können natürlich auch ganz gut austeilen, das auszuhalten und gute Strategien zu finden, damit umzugehen, das ist durchaus herausfordernd. Schwer wird es vor allem, wenn so eine Intensität von Konflikten da ist, dass wir uns entscheiden haben, jemanden zurückzuschicken, das dann in die Tat umzusetzen, sich zu verabschieden. Das ist schon sehr emotional herausfordernd und der Weg dahin, der ist oft sehr kräftezehrend. Franz Steinert Hausvater im Seehaus

Schottische Hochlandrinder in der Leipziger Tiefebene Bildrechte: MDR / Friedrike Franke Seit kurzem gibt es schottische Hochlandrinder auf dem Seehaus-Gelände. Die jungen Männer bauten eine Tränke für die Tiere und kümmern sich neben anderen Mitarbeitenden auch darum, die Rinder mit Wasser und Futter zu versorgen. Sich kümmern, das lernt man im Seehaus. Dass das Spaß machen kann, war zu spüren, auch bei den nervenaufreibenden Kicker-Partien, die sich der kleine Jona und die jungen Männer geliefert haben. Am Ende breitete sich nicht nur bei uns Abschiedsstimmung aus. Für einen der drei Strafgefangenen war die letzte Woche im Seehaus angebrochen. Er erzählte mir von seinen Plänen; von Dresden und auch von den Drogen weg nach Kassel zu gehen, in einem Werkstatt-Team als Zweiradmechaniker zu arbeiten. Dabei war zu spüren, wie eng die Bindung an die Hauseltern-Familie für ihn geworden war. Beim Abendbrot gab es sein Lieblingsessen. Anschließend saßen alle beisammen und schauten sich Fotos von der gemeinsamen Zeit im Seehaus an.

Familie auf Zeit und mehr

Ausblick auf den Hainer See. Zur Ruhe kommen, auch darum geht es für die Jugendlichen, die hier von Hauseltern aufgenommen werden. Bildrechte: MDR / Friedrike Franke Für viele der Jungs ist das Seehaus eine zweite Chance und vielleicht auch ihre letzte. Am Anfang hatte der Verein durchaus Gegenwind von einigen Anwohnern, die in weiterer Entfernung vom Seehaus wohnen, aber die Gemeinderäte der umliegenden Ortschaften stimmten am Ende für die Ansiedlung des Seehauses am Hainer See. Bis heute bekommen die Mitarbeiter rund um das Seehaus viele positive Rückmeldungen von den Anwohnern.



Die Steinerts dabei begleiten zu dürfen, wie sie ihr Familienleben und ihre Privatsphäre mit den Jungs so selbstverständlich teilen, war eine schöne Erfahrung und eigentlich reichen 15 Minuten Film vielleicht nicht aus, um das Ausmaß der Arbeit, die hinter und im Seehaus steckt, zu zeigen. Respekt verdient das Engagement der Familie und der Mitarbeitenden, aber auch die Bereitschaft der jungen Männer, sich auf diese Erfahrung einzulassen. Die Steinerts haben übrigens zu fast allen ihren Jungs noch Kontakt. Auch die Kinder der Steinerts schicken hin und wieder mal eine Sprachnachricht an die "ehemaligen großen Brüder".

Die Kinder sind eigentlich unsere allerbesten Mitarbeiter, weil sie die Jungs unvoreingenommen nehmen wie sie sind und sagen: 'Hey du bist jetzt da, was ich kann ich denn mit dir machen.' Steffi Steinert Hausmutter im Seehaus

Hinter der Geschichte: Das Seehaus-Projekt