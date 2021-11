Eine Kerze in der Kapelle der Dresdner Uniklinik – Pfarrer Christoph Behrens blickt lange in ihre Flamme. Seit 19 Monaten brennt das Licht – seit das Corona-Virus das Krankenhaus erreichte.

Die Pandemie ist nicht vorbei. Wieder zieht Christoph Behrens - katholischer Priester und Klinikseelsorger - den Kittel und die Schutzbrille an, streift Handschuhe und Kopfbedeckung über. Die vierte Welle der Corona-Pandemie hat die Dresdner Uniklinik längst mit voller Wucht erreicht. Hier wird klar, was die hohen Inzidenzzahlen bedeuten: Kranke, Sterbende. Und Pflegende am Limit. Seit Beginn der Pandemie ist Christoph Behrens an ihrer Seite.