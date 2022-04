An diesem Samstagnachmittag ist der kleine, lichtdurchflutete Saal im Pflegeheim Matthias Claudius in Leipzig gut gefüllt. Rund zwanzig Menschen zählt die Gottesdienstgemeinde, einige sitzen in Rollstühlen oder haben ihren Rollator dabei.

Pfarrerin Anne Helbig feiert hier alle zwei Wochen Gottesdienst mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Heims. Alle, die hier leben, sind in unterschiedlichen Stadien an Demenz erkrankt. Eine Frau mit schickem Kurzhaarschnitt und Perlenohrringen in der ersten Reihe lauscht aufmerksam den Worten von Pfarrerin Helbig. Eine andere Gottesdienstteilnehmerin im Rollstuhl liegt halb, sitzt halb unter einer gelben Decke. Ihre Augen schweifen immer wieder zu den hohen, mit Buntglas eingefassten Fenstern.

"Die beruhigende Wirkung der Seelsorge kommt an"

Neben dem Gottesdienst bietet die Pfarrerin auch Bibelstunden und Gespräche an. Aber wie funktionieren Gespräche, wenn die Erkrankten ihre Sprache nach und nach verlieren? Vielen bleibt ständige Unruhe und Angst, über die sie aber nicht sprechen können. Die Leiterin des Heims Jessika Faust erklärt, dass Seelsorge für jemanden, der an Demenz erkrankt, mit Nähe und Ruhe arbeite. Ein Grund sei, dass die betroffene Person Zusammenhänge nicht mehr verstehe: "Diese beruhigende Wirkung der Seelsorge kommt an."

Jessika Faust beobachtet einen Generationenwechsel. Die Älteren kennen noch die christlichen Rituale. In ihrem Heim leben aber immer mehr Menschen um die 70 Jahre, die jetzt zum ersten Mal mit dem Glauben in Berührung kommen. Auch sie besuchen die Gottesdienste und Seelsorgegespräche, wenn sie das denn wollen, erzählt die Heimleiterin: