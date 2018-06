Das Recht auf kulturelle Teilhabe rückt der Sehbehindertentag am Mittwoch in den Mittelpunkt. Bundesweit finden dazu in 70 Museen Führungen für sehbehinderte und blinde Besucher statt. Organisiert wurde die Aktion vom Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband in Kooperation mit dem Deutschen Museumsbund. In Mitteldeutschland beteiligen sich beispielsweise die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, das Kulturhistorisches Museum Görlitz oder das Stadtmuseum Halle mit speziellen Angeboten.

Hören und Tasten, um ein Museum sehend zu erleben

Positivbeispiele in den Mittelpunkt gerückt Bildrechte: Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband/Andreas Friese Dem Verband zufolge bezieht sich die Aktion auf das in der UN-Menschenrechtserklärung verbriefte Recht, "am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben." Im Alltag sehbehinderter und blinder Menschen sieht es laut Pressesprecher Volker Lenk leider anders aus.



Zwar gebe es viele gute Beispiele für Bemühungen um barrierefreie Museen oder Ausstellungen, indem Audioguides oder Tastmodelle zum Angebot gehörten, von einem flächendeckenden Angebot könne aber nicht die Rede sein. Sehbehinderte Museumsbesucher wünschten sich, über das Hören und Tasten hinaus ein Museum sehend erleben zu können. Dazu seien viele weitere Punkte wichtig, vom Design der Internetseite und Informationen in Großschrift über eine kontrastreiche, übersichtliche Gestaltung der Ausstellung bis hin zur guten Beleuchtung. Der Sehbehindertentag 2018 präsentiere deshalb Positivbeispiele für sehbehinderten- und blindengerechte Angebote in Museen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es mehr als eine Million sehbehinderte Menschen in Deutschland. Um auf ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen, führte der DBSV im Jahr 1998 einen eigenen Aktionstag ein. Seitedem findet der Sehbehindertentag jährlich am 6. Juni zu einem bestimmten Thema statt.