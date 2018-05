Neue Aufführungstermine ab 5. Mai Die "ParkinSong-Revue" geht auf Tour

Bis zu 300.000 Menschen sind in Deutschland an Parkinson erkrankt. Durch die Krankheit verlieren Betroffene allmählich die Kontrolle über Muskeln und Sprache verlieren. Oft ziehen sie sich deswegen zurück. Ein Leipziger Komponist wählte einen anderen Weg - er machte seine eigene Erkrankung öffentlich. Nun geht seine "ParkinSong-Revue" auf Tour und ist im Mai in Leipzig, Halle und Magdeburg zu erleben.