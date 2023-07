Wenn sich Axel Bretfeld an seine Kindheit und frühe Jugend erinnert, dann denkt er an eine unbeschwerte Zeit mit seinem großen Bruder Frank. Mit ihm zusammen ist er viel unterwegs, sie haben die gleichen Hobbys, machen gemeinsam Sport, sind immer irgendwo draußen an der frischen Luft. Für den Jüngeren ist der zwei Jahre ältere Bruder ein großes Vorbild.